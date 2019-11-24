برلين: زيادة عدد حالات الانتحار في السجون الألمانية

أعلنت الحكومة الاتحادية، عن ارتفاع عدد حالات الانتحار داخل السجون الألمانية.

وجاء في رد الحكومة الاتحادية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض، أن 173 شخصا توفوا في السجون الألمانية خلال عام 2017، بينهم 82 شخصا إثر انتحار.

ولم يكن هناك عدد حالات انتحار كبير في سجون ألمانيا على هذا النحو منذ عام 2005.

وقالت السياسية المعنية بالشؤون الداخلية بحزب اليسار، أولا يلبكه، إن ارتفاع عدد حالات الانتحار في السجون "عار"، وأضافت: "عندما يموت سجناء موتا غير طبيعي، فإنه غالبا ما يكون للسلوك الإنساني دور في ذلك: غالبا لا يتم الاعتراف بخطر الانتحار الشديد لدى المحتجزين، وتكون الرعاية النفسية والطبية سيئة".

وبحسب بيانات الحكومة الاتحادية، كان هناك على مستوى ألمانيا نحو 850 موظفا للرعاية النفسية والاجتماعية ونحو 280 موظفا للرعاية الروحانية لنحو 64 ألف سجين في المتوسط خلال عام 2018.

وبحسب إحصائية لمجلس أوروبا، فإن معدلات الانتحار في السجون الفرنسية والألمانية والنمساوية زادت بشكل واضح عن المتوسط الموجود في باقي الدول الأعضاء بالمجلس.

وبلغ متوسط حالات الانتحار في السجون الألمانية في عام 2016 إجمالي 11.8 حالة انتحار لكل 10 آلاف سجين، أي أكثر من ضعف المتوسط الموجود في جميع الدول الأعضاء بالمجلس والذي يبلغ 5.5 حالة انتحار.