 بوليفيا تستعد لإجراء انتخابات رئاسية جديدة عقب استقالة إيفو موراليس - بوابة الشروق
الأحد 24 نوفمبر 2019 1:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

بوليفيا تستعد لإجراء انتخابات رئاسية جديدة عقب استقالة إيفو موراليس

رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس يلقي كلمة في مبنى البلدية في مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك. تصوير: كارلوس جاسو - رويترز.
رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس يلقي كلمة في مبنى البلدية في مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك. تصوير: كارلوس جاسو - رويترز.
واشنطن/سانتياجو - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 12:03 ص | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 12:03 ص

توصلت فصائل المعارضة في بوليفيا إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات جديدة عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج يوم السبت.

وجاء هذا الاتفاق عقب محادثات توسطت فيها كل من الكنيسة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقد أيدت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ في بوليفيا الاتفاق الذي سيتم إحالة مشروع قانون بشأنه إلى مجلسي النواب والشيوخ.

ونقلت تقارير صحفية محلية عن النائب هنري كاربيرا، نائب رئيس مجلس النواب، قوله إن حزب الرئيس المستقيل إيفو موراليس "الحركة من أجل الاشتراكية" يستعد لدعم الاتفاق.

وبموجب هذا الاتفاق، لا يحق لأي شخص قضى فترتين في الرئاسة الترشح مجددا، وهو ما يعني استبعاد موراليس من سباق الانتخابات الرئاسية.

وقد أسفرت الاحتجاجات الأخيرة في بوليفيا عن مقتل 32 شخصا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك