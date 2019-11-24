بوليفيا تستعد لإجراء انتخابات رئاسية جديدة عقب استقالة إيفو موراليس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس يلقي كلمة في مبنى البلدية في مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك. تصوير: كارلوس جاسو - رويترز.

توصلت فصائل المعارضة في بوليفيا إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات جديدة عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج يوم السبت.

وجاء هذا الاتفاق عقب محادثات توسطت فيها كل من الكنيسة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقد أيدت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ في بوليفيا الاتفاق الذي سيتم إحالة مشروع قانون بشأنه إلى مجلسي النواب والشيوخ.

ونقلت تقارير صحفية محلية عن النائب هنري كاربيرا، نائب رئيس مجلس النواب، قوله إن حزب الرئيس المستقيل إيفو موراليس "الحركة من أجل الاشتراكية" يستعد لدعم الاتفاق.

وبموجب هذا الاتفاق، لا يحق لأي شخص قضى فترتين في الرئاسة الترشح مجددا، وهو ما يعني استبعاد موراليس من سباق الانتخابات الرئاسية.

وقد أسفرت الاحتجاجات الأخيرة في بوليفيا عن مقتل 32 شخصا.