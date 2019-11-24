ولاية بافاريا تعلن انسحابها من المجلس الوطني للتعليم المقرر تأسيسه في ألمانيا

أعلنت ولاية بافاريا الألمانية انسحابها من المجلس الوطني للتعليم المقرر تأسيسه في ألمانيا.

وأكد متحدث باسم ديوان المستشارية بالولاية اليوم الأحد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا: "بافاريا ستنسحب".

وكانت إذاعة بافاريا ذكرت أنباء في هذا الصدد في وقت سابق.

وقال رئيس حكومة الولاية، ماركوس زودر، للإذاعة: "نخشى أن يكون الهدف في النهاية هو ثانوية عامة مركزية في برلين، ما قد يعني تدهور مستوى التعليم في بافاريا... الثانوية العامة في بافاريا ستظل بافارية".

يذكر أن اتفاقية الائتلاف الحاكم بين الاتحاد المسيحي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تتضمن تأسيس مجلس وطني للتعليم، من المقرر أن يضم خبراء ومسؤولين من الحكومة والولايات بهدف رصد الاختلافات القائمة في التعليم بين الولايات الألمانية ومضاهاة امتحان إتمام الثانوية العامة بين الولايات.