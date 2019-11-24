 إصابة عشرات الفلسطينيين إثر إطلاق الاحتلال قنابل غاز بمحيط مدارس جنوب الخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة عشرات الفلسطينيين إثر إطلاق الاحتلال قنابل غاز بمحيط مدارس جنوب الخليل

نور رشوان
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 11:07 ص | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 11:07 ص

أُصيب عشرات الفلسطينيين، صباح الأحد، إثر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز، بمحيط مجمع مدارس بجنوب الخليل، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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