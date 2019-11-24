إصابة عشرات الفلسطينيين إثر إطلاق الاحتلال قنابل غاز بمحيط مدارس جنوب الخليل

أُصيب عشرات الفلسطينيين، صباح الأحد، إثر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز، بمحيط مجمع مدارس بجنوب الخليل، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.