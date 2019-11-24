3«جيه إلـ إلـ» استشارى لمشروع دوجا للاستثمار العقاري بالعاصمة الإدارية

وقعت شركة دوجا للاستثمار العقارى بروتوكول تعاون مع شركة جونز لانج لاسال «للاستشارات العقارية ــ JLL» لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع «أورورا» بالعاصمة الإدارية.



قال محمود عادل رئيس مجلس إدارة شركة دوجا للاستثمار العقارى إن التعاقد يشمل تقديم «JLL» للاستشارات التشغيلية للمول وتحديد الأنشطة وتوزيعها إلى جانب المشاركة فى تحديد احتياجات العملاء ومتطلبات الشركات العالمية فى مواصفات الوحدات، كما يتضمن ايضا الاستشارات الخاصة بإدارة تشغيل المول بعد تسليمه.



ويقع المشروع فى منطقة MU23 بالعاصمة الإدارية على محور الأمل مباشرة ويضم 6300 متر مربع مساحة بيعية وتأجيرية ويتكون من 3 بدروم ودور أرضى و9 طوابق متكررة بأنشطة إدارية وتجارية وطبية باستثمارات 1.2 مليار جنيه.

وخصص الأدوار الأرضى والأول والثانى من المشروع تجارى ومن الثالث للسادس طبى وباقى الطوابق إدارية بمساحات تبدأ من 45 مترا مربعا، وتوجد وحدات بانورما مميزة على 3 واجهات بمساحات 190 مترا مربعا.



قال عادل إن الشركة أنهت أعمال الحفر وتترقب صدور التراخيص لبدء التنفيذ ورصدت نحو 60 مليون جنيه توجه للإنشاءات خلال عام فى المشروع على أن يسلم خلال عامين ونصف العام.