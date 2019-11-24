فتح حديقة حيوان الجيزة بـ65 جنيها الثلاثاء من كل أسبوع لـ«فئات محددة»

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن إدارة حديقة الجيزة تلقت خطابات كثيرة خلال الفترة الماضية، من أشخاص وهيئات معينة، مثل المدارس والرحلات السياحية، يطالبون بزيارة الحديقة خلال يوم الإجازة الرسمي لها، الموافق يوم الثلاثاء من كل أسبوع، والذي تستغله الإدارة في إراحة الحيوانات والتنظيف وغيرها.

وقال رجائي، لـ"الشروق"، إن إدارة الحديقة وافقت على تلك الخطابات والسماح بدخول الحديقة يوم إجازتها الرسمية، بشرط أن يكون بإذن مسبق وبسعر 65 جنيهًا للتذكرة، وأن يكون الدخول من باب الإدارة فقط، وليس الأبواب المخصصة لدخول المواطنين.

وأضاف رجائي، أن تذكرة دخول المواطنين لحديقة الحيوان طوال أيام العمل الرسمية هي 5 جنيهات فقط، وأن يوم الثلاثاء إجازة كما هو معتاد، وأن فتح الحديقة يوم الإجازة الرسمية سيكون لمجموعات معينة من الناس، محدد عددهم والجهة التابعين لها مسبقًا، وليس لكافة للمواطنين.

وأضافت أن حديقة الحيوان تشهد زخمًا في نسبة الإقبال نتيجة زيادة الوفود المدرسية، سواءً التابعة للمدارس الحكومية أو الناشونال أو الإنترناشونال.

وكانت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، قد وضعت مسبقًا خطة تنفيذية لعمل تجديدات في الحديقة بالتعاون مع الهيئة الهندسية.