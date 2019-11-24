رئيس غينيا بيساو: سأحترم نتائج الانتخابات الرئاسية والشعب سيقرر مصيره بنفسه

أكد رئيس غينيا بيساو خوسيه ماريو فاز أنه سوف يحترم النتائج التي سوف تسفر عنها الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الأحد في بلاده والتي يشارك فيها ضمن 12 مرشحًا.

وقال فاز - في تصريحات أدلى بها خلال الإدلاء بصوته في أحد مراكز التصويت بالعاصمة بيساو - إن السلطة في غينيا بيساو للشعب الذي يملك السيادة وحده، وهو الذي سوف يقرره مصيره بنفسه.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن نحو 6500 من أفراد الجيش والشرطة انتشرت في مختلف أنحاء غينيا بيساو لفرض الأمن ومنع وقوع ما يعكر الصفو خلال الانتخابات التي يشارك في تأمينها أيضًا أكثر من 100 من ضباط الشرطة من دولة توجو المجاورة.

على صعيد متصل، قال رئيس وزراء غينيا بيساو آرستيديس جوميز إنه يتعين على الرئيس القادم أن يساعد في نشر الاستقرار في ربوع البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن 12 مرشحًا - من بينهم الرئيس الحالي خوسيه ماريو فاز - يتنافسون للفوز بمقعد الرئاسية في غينيا بيساو، المستعمرة البرتغالية السابقة، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 5ر1 مليون نسمة، وتعتبر واحدة من أفقر دول العالم، ومن المنتظر في حالة عدم حصول أي من المرشحين على نسبة 50% إجراء جولة ثانية من الانتخابات يوم 29 ديسمبر المقبل.