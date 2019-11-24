 فريق طبي ينجح في تنفيذ عمليتي ولادة قيصرية وقلب مفتوح لسيدة بالإسكندرية - بوابة الشروق
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فريق طبي ينجح في تنفيذ عمليتي ولادة قيصرية وقلب مفتوح لسيدة بالإسكندرية

هديل هلال
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 9:21 م | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 9:21 م

قال الدكتور وحيد عثمان، رئيس الفريق الطبي الذي أجرى عمليتي ولادة قيصرية وقلب مفتوح في توقيت واحد لسيدة بالإسكندرية، أمس السبت، إن السيدة خرجت من المستشفى هي وابنتها بصحة جيدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الأحد، أن المستشفى سيجري إعادة للموجات الصوتية على قلب المريضة مرة أخرى، للتأكد من تحسن عضلة القلب، مشيدًا بدعم المجتمع المدني والإدارة لتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بالعملية دون مقابل مادي.

وأوضح أن الفريق أجرى عملية القيصرية أولًا للتأكد من سلامة الطفلة، ثم قام بعملية القلب المفتوح بعدها بحوالي ست ساعات، للتأكد من جرح البطن وتوقف نزيف الرحم، منوهًا بأن عملية القلب المفتوح تحتاج إلى تعاطي المريضة لبعض الأدوية المسيلة للدم وقد تتسبب في نزيف إذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم.

واستطاع فريق طبي من أربعة أقسام بمستشفيات كلية الطب بجامعة الإسكندرية يضم 12 طبيبًا، أمس السبت، القيام بإنجاز طبي بإجراء عمليتي ولادة قيصرية وقلب مفتوح لتغيير الصمام والشريان الأورطي في توقيت واحد، لإنقاذ حياة سيدة وجنينها.

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