استطلاعات الرأي بعد التصويت تشير إلى فوز الرئيس الروماني في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

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أفادت وكالة أنباء بلومبرج بفوز الرئيس الروماني كلاوس يوهانس في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد، بحسب استطلاعات آراء الناخبين بعد التصويت.