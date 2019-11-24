استطلاعات الرأي بعد التصويت تشير إلى فوز الرئيس الروماني في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

أفادت وكالة أنباء بلومبرج بفوز الرئيس الروماني كلاوس يوهانس في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد، بحسب استطلاعات آراء الناخبين بعد التصويت.