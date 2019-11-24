 استطلاعات الرأي بعد التصويت تشير إلى فوز الرئيس الروماني في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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استطلاعات الرأي بعد التصويت تشير إلى فوز الرئيس الروماني في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

كلاوس يوهانس
كلاوس يوهانس
د ب أ
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 9:31 م | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 9:31 م

أفادت وكالة أنباء بلومبرج بفوز الرئيس الروماني كلاوس يوهانس في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد، بحسب استطلاعات آراء الناخبين بعد التصويت.


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