حزب المحافظين البريطاني يتعهد بالكشف عن تعهداته الانتخابية

تعهد "حزب المحافظين" البريطاني برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بإتباع الشفافية من خلال الكشف عن تعهداته الانتخابية.

وقال وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد، في تصريحات أوردتها قناة " سكاي نيوز" اليوم الأحد، إن البيان الرسمي لحزب المحافظين الذي سيتم الكشف عنه سيكون التوضيح "الأكثر شفافية" لخطط الإنفاق في التاريخ البريطاني.

ويعتزم جونسون الكشف عن خطط الحملة الانتخابية للحزب، في فعالية يجري تنظيمها في "ويست ميدلاندز"، حيث يأمل المحافظون في تحقيق نجاحات بين أوساط ناخبي حزب العمال التقليديين غير الراضين عن موقف الحزب المعارض من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" .

وسيتضمن البيان التزاماً بإعادة اتفاق جونسون الخاص بـ"بريكست" إلى البرلمان قبل عيد الميلاد، حيث ستكون الموافقة عليه مضمونة على الأرجح إذا فاز المحافظون بالأغلبية في الانتخابات المقررة شهر ديسمبر المقبل.