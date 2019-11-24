«مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية» يعقد لقاءه الجماهيري الرابع للتوعيه الأسرية بالدقهلية

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اللقاء الجماهيري الرابع لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة الدقهلية تحت عنوان (الأسرة المصرية ثقافة.. تنشئة.. بناء) والذي تستمر فعالياته حتى 28 نوفمبر تحت رعاية فضيله الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

يأتي ذلك اللقاء في إطار تأهيل المقبلين على الزواج ونشر الوعي ودعم الترابط الأسري والحد من ظاهرة الطلاق.

حضر المؤتمر محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، ودكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمعاهد الدقهلية، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفه التجارية بالدقهلية والدكتور أسامه الحديدي المدير التنفيذي لبرنامج التوعية الأسرية والمدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، والأنبا داوود راعي كنيسة المنصورة وتوابعها ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ومواطني الدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية أن الأسرة المصرية وترابطها هي العمود الفقري للمجتمع الذي تتكون منه الدولة وبدون أسرة قوية ومترابطة لن يكون لدينا مجتمع قوي وبالتالي لن يكون لدينا دولة قوية.

وشدد شاروبيم على ضرورة عقد دورات تدريبية إلزامية للمقبلين علي الزواج للتوعية بأهمية وكيفية بناء الأسرة وخطورة التفكك الأسري علي المجتمع والدولة لأن الأسرة المصرية وبنائها أمر في غاية الخطورة بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة ولا ينعقد الزواج إلا بعد الخضوع لهذه الدورات.

وبعث محافظ الدقهلية برسالة شكر وتقدير إلى فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على رعايته لهذا البرنامج الهام لتأهيل المقبلين على الزواج ونشر الوعي ودعم الترابط الأسرى والحد من ظاهرة الطلاق..مشيرا إلى أن جميع الأديان السماوية دعت إلى الحفاظ على الأسرة وعدم تفككها.

من جانبه..قال لمدير التنفيذي لبرنامج التوعية الأسرية والمدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية أسامة الحديدي : إن أغلب الشكاوى والتساؤلات التي ترد إلي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من السائلين متعلقة بالأحوال الشخصية..لافتا إلى أن مشكلات الطلاق تجاوزت نسبتها 40% إلى 60% من التساؤلات "ومن هنا كان واجبا علينا أن لا يتوقف دورنا على الرد على التساؤلات فحسب بل انطلق مركز "لم شمل الأسرة" منذ 16 من أبريل لعام 2018 للإصلاح بين الزوجين ومنح جرعات تحصينية بشكل عام للأسرة لتكوين حصانة لمنع وقوع المشكلات.

وأوضح الحديدي أن شعار المركز أسرة مستقرة تساوي مجتمعا آمنا من أجل تحقيق الاستقرار النفسي للأسرة ومن ثم السلام المجتمعي.. مشيرا إلى أن المركز يقوم بعدة لقاءات جماهيرية موسعه تنطلق في كل محافظات الجمهورية لمدة أسبوع لعقد لقاءات حوارية وفتح باب النقاش مع أفراد الأسرة بهدف التعرف على مشكلاتهم وتحديد الحلول المناسبة من خلال الزيارات الميدانية.

وقام المركز منذ إنشائه بزيارة 3500 أسرة مصرية على مستوى الجمهورية لمناقشة مشكلاتهم وحلها كما تقوم وحدة لم الأسرة بعقد لقاءات وندوات وورش عمل تثقيفية وتوعوية لجميع فئات المجتمع من خلال نخبة متخصصه ومتميزة وذلك في قصور الثقافة والمدارس والجامعات في المحافظة؛ لإلقاء الضوء على معني الأسرة وأهمية الترابط الأسري ومخاطر التفكك الأسري على الفرد والمجتمع ودور الأبناء في حل المشكلات ومهارات التواصل الأسري فالفرد السليم هو نتاج أسرة قوية متماسكة.

وأكد الدكتور أسامة الحديدي أن المركز العالمي للفتوى يستقبل جميع المشكلات الأسرية على الخط الساخن 19906 لحل جميع مشاكل الأسرة في جميع محافظات مصر.