صرف 2 مليون جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

أكد أحمد طليب وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالوادي الجديد، أن المديرية تستكمل صرف منحة 500 جنيه، لعدد 4 آلاف عامل موسمى غير منتظم، وذلك عن طريق مكاتب البريد تحت مسمى منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة بإجمالي 2 مليون جنيه.

وقال إن المنحة سيتم صرفها من خلال مكاتب البريد حتى يوم 6 ديسمبر المقبل، والمديرية دشنت قاعدة بيانات خاصة بالعمالة غير المنتظمة على مستوى قطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى مراجعة موقفهم التأميني مع التأمينات الاجتماعية.

وذكر أن المديرية بالتعاون مع كل الأجهزة المختصة تبذل جهودا كبيرة من أجل تقديم كل الدعم والرعاية والعناية بالعمالة غير المنتظمة المسجلة والمستحقة بنطاق المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم‎.