رئيس الوزراء الإيطالي لا يتوقع أزمة بعد الموافقة على موازنة البلاد

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه لا يتوقع أزمة حكومية في يناير بعد الموافقة على موازنة البلاد.

وصرح كونتي في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" اليوم الأحد بأنه: "عندما نقترب من الموافقة على الميزانية في البرلمان، يجب أن نركز على الفور على المبادرات الحكومية الجديدة، من خلال الاتفاق على قائمة أولويات لتحسين وضع البلاد. ولا أتوقع أي خطر" من تسبب هذه المرحلة الجديدة في أزمة.

وبحسب وكالة أنباء بلومبرج، يحاول حزبا الائتلاف الحاكم أن يحافظا على تماسك الائتلاف المترنح، حيث كشفت موازنة الدولة لعام 2020 الانقسامات داخل ائتلاف الحزب الديمقراطي وحركة الخمس نجوم.

وأدت خلافاتهما إلى إدخال أكثر من 4500 تعديل على الموازنة المقترحة، كما أن هذه التعديلات من شأنها ان تسهم في أزمة تلوح في الافق حول احتمال إغلاق مصنع "إيلفا" للصلب وعدم وجود اتفاق على خطة لإنقاذ الخطوط الجوية الوطنية "أليتاليا".

ومما يضيف إلى حالة عدم اليقين، قررت حركة خمس نجوم ترشيح أعضاء منها ضد مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات الإقليمية التي سوف تجرى في يناير.