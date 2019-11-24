سيفاس سبور يكتسح قيصري سبور برباعية في الدوري التركي

اكتسح فريق سيفاس سبور مضيفه قيصري سبور 4 _ 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري التركي لكرة القدم.

وسجل أهداف سيفاس سبور فيرناندو أندرادي في الدقيقة 24 وأمري كيلينك في الدقيقة 70 وإيردوجان يشيليورت (هدفين) في الدقيقتين 74 والأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف قيصري سبور بيدرو هنريكي في الدقيقة 44.

ورفع سيفاس سبور رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، في حين توقف رصيد قيصري سبور عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

وهذا هو الفوز السابع لسيفاس سبور في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث مباريات.

وهذه الخسارة هي السابعة لقيصري سبور في الدوري مقابل الفوز في مباراة والتعادل في أربع.