يتوجه الناخبون في غينيا بيساو إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس، في مناخ سياسي مضطرب مليء بالمعارك السياسية والاحتجاجات العنيفة، بالإضافة إلى ما تردد حول محاولة انقلاب.

ويسعى الرئيس خوسيه ماريو فاز، الذي خيم على فترة حكمه برلمان مختل، للحصول على ولاية ثانية مدتها 5 سنوات، ويتنافس في الانتخابات مع 11 مرشحا آخرين.

ويقود فاز، 61 عاما، حزب "حركة التغيير الديمقراطي"، لكن "الحزب الإفريقي من أجل استقلال غينيا وكيب فيردي" هو الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد خلال الانتخابات البرلمانية في مارس.

يشار إلى أن المنافس الرئيسي لفاز في انتخابات اليوم الأحد هو زعيم "الحزب الإفريقي من أجل استقلال غينيا وكيب فيردي"، دومينجوس سيموس بيريرا، 56 عاما، وهو رئيس وزراء أسبق.

كما يعد المرشح المستقل كارلوس جوميز جونيور، 69 عاما، وهو رئيس وزراء أسبق أيضا، منافسا قويا على الرئاسة.

ويحق لنحو 700 ألف ناخب مسجل في الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم بين الساعة 7 صباحا وحتى 5 مساء.

وأرسل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مراقبين لمراقبة التصويت.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية في غضون 7 أيام بعد التصويت، مع إمكانية إجراء جولة إعادة في 29 ديسمبر إذا لم يحصل أي مرشح على 50% أو أكثر من الأصوات في الجولة الأولى.

تعتبر المستعمرة البرتغالية السابقة واحدة من أكثر دول إفريقيا اضطرابا، حيث شهدت 16 محاولة انقلاب منذ حصولها على الاستقلال في عام 1974، ولم تنجح سوى 4 محاولات منها.

وتشتهر الدولة الاستوائية، الواقعة في غرب قارة إفريقيا والغنية بالفوسفات والجرانيت والطمي والبوكسيت، في المقام الأول بالحياة البرية ومحمياتها الطبيعية البكر.