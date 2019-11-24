 وزير البحرية الأمريكي يقول إنه لم يهدد بالاستقالة - بوابة الشروق
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وزير البحرية الأمريكي يقول إنه لم يهدد بالاستقالة

وزير البحرية الأمريكي ريتشارد سبنسر يتحدث بعد أداء القسم رسميا في مكتب وزير الدفاع. صورة من أرشيف رويترز.
وزير البحرية الأمريكي ريتشارد سبنسر يتحدث بعد أداء القسم رسميا في مكتب وزير الدفاع. صورة من أرشيف رويترز.
هاليفاكس (نوفاسكوشيا) (رويترز)
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 2:18 ص | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 2:18 ص

قال وزير البحرية الأمريكي ريتشارد سبنسر إنه لم يهدد بالاستقالة وسط خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تحقيق لجنة من كبار القادة ربما يؤدي لفصل ضابط كبير من قوات النخبة بعد إدانته بارتكاب خطأ في إحدى ساحات المعارك.

وقال سبنسر خلال مؤتمر أمني في هاليفاكس ”على النقيض مما يشاع، لا أزال في موقعي ولم أهدد بالاستقالة“. وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن سبنسر هدد بالاستقالة.

وكانت رويترز نقلت عن سبنسر قوله إن قائد العمليات الخاصة إدوارد جالاجر يتعين أن يمثل أمام لجنة تحقيق من كبار القادة ”لأن العملية تتعلق بحسن النظام والانضباط“.

وكان ترامب تدخل قبل أسبوع في هذه القضية وأمر البحرية بإعادة رتبة وراتب جالاجر وتمهيد الطريق له للتقاعد بمعاش تقاعدي كامل.


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