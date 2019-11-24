82 مليار ريال صافي استثمارات الأجانب في السوق السعودية منذ بداية العام

أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية اليوم الأحد، أن صافي استثمارات الأجانب في السوق السعودية منذ بداية العام بلغت 82 مليار ريال. (الدولار يساوي 750ر3ريال).

وقال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، خلال ملتقى الإدراج الذي تنظمه غرفة الرياض اليوم الأحد إن "صافي السيولة للمستثمرين الأجانب من عمليات البيع والشراء في السوق المالية السعودية منذ بداية العام وحتى اليوم بلغ 82 مليار ريال".

وأشار القويز إلى أن ذلك "قد يفسر محافظة السوق المالية السعودية على وضع مستقر منذ بداية العام حتى مستوياتها الحالية في ظل انخفاض ربحية الشركات إلى حد لا بأس به".

وبدأت يوم الأحد الماضي فترة الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على 5ر1 بالمئة من أسهم شركة "أرامكو السعودية" وتنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد بتاريخ 28 من الشهر الجاري، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 كانون أول/ديسمبر.