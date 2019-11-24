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تحدث أحمد رمضان "بيكهام" مدافع منتخب مصر الأولمبي عن طريق التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتوج الفراعنة بالبطولة لأول مرة في تاريخ منتخب مصر الأولمبي بالفوز على كوت ديفوار 2-1.

وقال بيكهام في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، مساء أمس السبت: "مباراة مالي كانت أصعب مباراة لأنها كانت مباراة الافتتاح".

وأوضح "منتخب مالي فريق قوي بصرف النظر عن النتائج ومن أقوى الفرق التي واجهناها في البطولة".

ثم أضاف "أما أصعب منافس فكان منتخب كوت ديفوار الذي كان أقوى فريق في البطولة بعد مصر".

وواصل "لم نبدأ في مباراة مالي بالشكل الذي انتظره الجمهور، ولكننا أدينا بشكل جيد في المباراة الثانية ضد غانا بشكل جعل الجمهور يشعر بأننا قادرون على التتويج".

يُذكر أن شوقي غريب قاد المنتخب الأولمبي للتأهل إلى أولمبياد طوكيو للمرة الـ12 في تاريخ مصر، كما نجح في تتويج إنجازه التاريخي بحصد لقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في الخمس مباريات.