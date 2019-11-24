إيطاليا تسمح برسو سفينة إنقاذ خيرية على متنها 213 مهاجرا

سمحت السلطات الإيطالية، لسفينة إنقاذ خيرية في البحر المتوسط على متنها 213 مهاجرا أن ترسو في إيطاليا، وسط تدهور الأحوال الجوية.

وقالت جمعية "إس.أو.إس ميديتيراني" الخيرية أمس السبت، إن سفينتها أوشن فايكنج حصلت على الضوء الأخضر للرسو في ميسينا، على الساحل الشمالي الشرقي لصقلية.

والتقطت السفينة 215 مهاجرا في عمليات الإنقاذ الأسبوع الماضي. ونقلت مروحية امرأة حامل بتوأم ورجلا من على متن السفينة.

كما أنقذت سفينة أوبن آرمز التي تديرها منظمة غير حكومية إسبانية تحمل الاسم نفسه 73 شخصا الأسبوع الماضي في البحر المتوسط. ولم يتضح بعد متى وأين سوف ترسو .

وتسعى سفن المنظمتين غير الحكوميتين في كثير من الأحيان للحصول على تصريح لنقل المهاجرين إلى إيطاليا أو مالطا. وعادة ما تفتح الدولتان موانئهما فقط إذا كان هناك اتفاق لنقل المهاجرين إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وحتى الانتهاء من هذه الاتفاقات، يتم ترك المهاجرين ينتظرون في عرض البحر. وعادة ما يتم تنسيق مفاوضات تقاسم الأعباء من جانب المفوضية الأوروبية.

وفي أماكن أخرى، جرت عمليات إنقاذ بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، حيث انقلب قارب مكتظ بطول 10 أمتار أمس السبت على بعد كيلومترين من الشاطئ.

وفقا لخفر السواحل الإيطالي، تم إنقاذ 149 شخصا حتى الآن، بينهم ثلاثة أطفال. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مفقودين.