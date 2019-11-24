عبدالله السناوي: لا يمكن أن نقول كلاما عن الإصلاح السياسي ثم نجد إحباطا للحريات العامة

قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن عنوان مؤتمر "الشأن العام" يعطي عدة معانٍ قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، منوهًا بأن مصر لن تخترع مشروعها الوطني بل لديها مشروع وطني متجدد.

وأضاف خلال مشاركته في ثاني جلسات الحوار الوطني التحضيرية حول مؤتمر الشأن العام، اليوم الأحد: "أظن أننا في حالة احتقان حقيقية في كافة القضايا والملفات، وهذه فرصة هائلة لفتح الحوار العام"، مشيرًا إلى أنه يؤيد اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، في دعوته لمنح الأولوية للحوار السياسي في مؤتمر الشأن العام، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: "لا يمكن أن نقول كلامًا عن الإصلاح السياسي ثم نجد إحباطًا للحريات العامة، ويفقد الكلام حرمته وتأثيره، بل نريد السماحة السياسية والاقتصادية، والبحث عن التوافقات والنقاط المشتركة".

ولفت "السناوي" إلى أن أفضل سنوات حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هي من 1967 إلى 70، والتي تمت فيها مراجعة الأخطاء وتقييم التجربة بعد الهزيمة وإعادة بناء الجيش المصري.