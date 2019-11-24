كوربين: ساتخذ موقفا محايدا من الاستفتاء الجديد بشأن البريكست اذا أصبحت رئيسا للوزراء

أكد جيرمى كوربين زعيم حزب العمال البريطانى المعارض اليوم / الاحد/ انه سوف يتخذ موقفا محايدا حال إجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى " بريكست " وذلك إذا ما أصبحت رئيسا للوزراء .

ونقلت قناة // يورونيوز// الاخبارية الاوروبية عن كوربين فى مقابلة صحفية قوله " سوف اكون وسيطا نزيها ، ولن انضم للدعاية لهذا الطرف او ذلك خلال الاستفتاء القادم والذى سيكون الرأى الاخير فيه للشعب البريطانى بشأن البريكست " .

وكان حزب العمال المعارض قد أعلن يوم الخميس الماضى اعتزامه التفاوض مع الاتحاد الاوروبى بشأن اتفاق جديد للبريكست على أن يطرح هذا الاتفاق على الناخبين البريطانيين فى استفتاء ثان .