السفير الأمريكي المرشح للعمل بروسيا يكشف عن شرطين لتحسين العلاقات بين البلدين

قال المرشح لمنصب السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان، أنه أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشرطين أساسيين لتحسين العلاقات بين روسيا بلاده.

وقال ساليفان - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - إنه شدد خلال لقائه مع لافروف على أن تحسين العلاقات الثنائية رهن تنفيذ موسكو بنود اتفاقية مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية، وتخليها عن محاولات تقويض العمليات الديمقراطية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه بحث مع لافروف الملفين السوري والكوري الشمالي، وسبل التعاون في مكافحة الإرهاب وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، وذلك خلال لقائهما الذي عقد في مدينة ناجويا اليابانية على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "العشرين".

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي صادقت على ترشيح ساليفان لمنصب السفير في روسيا، وهو الآن بانتظار الموافقة من مجلس الشيوخ، قبل أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على مرسوم تكليفه، من جانبها عبرت موسكو عن عدم اعتراضها على تعيين ساليفان سفيرا لديها.