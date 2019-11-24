جهاز الفيوم الجديدة يسترد قطعة أرض بمساحة 6300 متر مربع

صميدة: سعر متر التجاري تراوح بين 12 و13 ألف جنيه



شن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة حملة لإزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض بمساحة 6300 متر مربع بمنطقة الامتداد الغرب، بحسب المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس الجهاز.

وقال صميدة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الحملة أسفرت عن إزالة بنايات عشوائية، وزراعات في المهد، بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية كافة.

وأضاف: "جرى التشديد على مرتكبي التعديات بعدم العودة مرة أخرى"، موضحا أنها تجهض الجهود المبذولة في استكمال وتنمية المدينة، وخاصةً مشروع الإسكان الاجتماعي.

وفي سياق آخر، أعلن صميدة بيع محلين تجاريين، بمساحة 15 و30 مترا مربعا، وصيدلية، بمساحة 31 مترا مربعا، في الحي الثالث بقطاع ابني بيتك، في مزاد علني.

وذكر رئيس جهاز الفيوم الجديدة، أن سعر المتر المربع في الصيدلية وصل إلى 17 ألفًا و700 جنيه بينما وصل سعر بيع المتر المربع بأحد المحلين (بنشاط كافتيريا) إلى 12 ألف جنيه، والآخر (بنشاط سوبر ماركت) إلى 13 ألفًا تقريبا.