قال محمد خضير، الرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الاستثمار في إفريقيا 2019 يسعى إلى تعظيم فرص الاستثمار داخل القارة السمراء بشكل متكامل في دول القارة، موضحًا أن شركات القطاع الخاص منذ أكثر من 50 عامًا لديها استثمارات ضخمة في عدد كبير من الدول الأفريقية.

وأضاف "خضير"، خلال حوراه في برنامج "مال وأعمال"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه خلال الفترة الأخيرة أحيت الحكومة فرص استثمار القطاع الخاص داخل القارة، واستغلال فرص المنافسة داخل هذه الأسواق، لافتًا إلى أن عملية جذب الاستثمارات والتبادل التجاري بين دول القارة تحتاج إلى بنية تحتية للربط بينهما.

وأشار، الرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن هناك مقومات وركائز رئيسية لإصلاح عملية مناخ الاستثمار لكل دولة، يأتي من بينها إصلاح المناخ العام للاستثمار، والبنية التحتية، وتحقيق انطباع إيجابي عن الدولة بصفة عامة، مؤكدًا أن مصر نجحت بشكل كبير في هذا الملف.