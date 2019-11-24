 بارما يفرط في الفوز ويتعادل مع بولونيا 2 _ 2 في الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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بارما يفرط في الفوز ويتعادل مع بولونيا 2 _ 2 في الدوري الإيطالي

د ب أ
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 4:07 م | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 4:07 م

فرط فريق بارما في فوز كان في متناول يديه وتعادل مع مضيفه بولونيا 2 _ 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بارما بهدف سجله ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 17، وتعادل رودريجو بالاسيو لبولونيا في الدقيقة 40، ثم سجل سيموني ياكوبوني الهدف الثاني لبارما في الدقيقة 71، قبل أن يسجل بليريم جيمايلي هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بارما رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، كما رفع بولونيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.


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