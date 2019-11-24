مواطنو أوروجواي يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

بدأ مواطنو أوروجواي في التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أن زعيم المعارضة لويس لاكال بو يقترب من إنهاء حكم الجناح اليساري المستمر منذ 15 عاما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استطلاعات الرأي أظهرت تقدم لاكال بو "46 عاما" الذي ينتمى لحزب بارتيدو ناسيونال (يمين الوسط) على دانييل مارتينيز عمدة مونتفيديو السابق "62 عاما" مرشح حزب الجبهة الموسعة الحاكم في الانتخابات التي سوف يختار خلالها الناخبون بين أجندة إصلاحية طموحة أو الاستمرار تحت قيادة حزب يقول إن سياسته حدت من معدلات الفقر وعدم المساواة.

وكان مارتينيز قد حصل على 39% من الأصوات مقابل 29% للاكال بو في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في 27 أكتوبر الماضي.

وقد تمكنت أوروجواي من تجنب الاضطراب الاجتماعي والركود اللذان ضربا عدة دول في جنوب أمريكا خلال الأعوام الماضية.

وقالت بلومبرج إن اقتصاد أوروجواي لم يتوقف عن النمو منذ عام 2003، ما سمح لحزب الجبهة الموسعة ضح أموال في البرامج الاجتماعي والمعاشات والرعاية الصحة.

وقد خسر الحزب سيطرته على البرلمان في الانتخابات العامة التي أجريت في 27 أكتوبر الماضي، وذلك في ظل ازدياد غضب الناخبين من ارتفاع معدل البطالة والجريمة.

ويُذكر أن الرئيس المنتهية ولايته تاباري فازكيز، الذي تولى الرئاسة لأول مرة في الفترة من 2005 حتى 2010، لا يحق له دستوريا السعي لتولى الرئاسة لفترة ثالثة.