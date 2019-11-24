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كشف ناصر ماهر لاعب المنتخب الأولمبي عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي تحت "23" عاما خلال مواجهة مالي.

وعبر ناصر ماهر خلال لقائه بفضائية " أون سبورت " عن حزنه الشديد لعدم مشاركته في البطولة، مهنئا لاعبي المنتخب الأولمبي بتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير .

وأكد ناصر ماهر أنه سيعود إلى الملاعب من جديد خلال الفترة المقبلة عقب استكمال رحلته العلاجية معلقا :" سأعود من جديد إلى الملاعب خلال أسبوعين".

وحقق المنتخب الأولمبي بطولة أمم إفريقيا تحت "23" عاما عقب هزيمة منتخب كوت ديفوار في المباراة التي جمعت بينهما والتي انتهت لصالح الفراعنة بهدفين مقابل هدف.