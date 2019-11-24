بلومبرج: مسؤولون بأرامكو يلتقون مستثمرين في دبي للترويج للطرح العام لأسهم الشركة

التقى مسؤولو شركة أرامكو السعودية مع مستثمرين في دبي اليوم الأحد، في حملة مبيعات لطرح عام أولي لأسهم الشركة قد يكون الأكبر في العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، وتعد اجتماعات المستثمرين هي الأولى التي تعقدها أرامكو خارج السعودية منذ أن أعلنت الشركة الأكثر ربحية في العالم في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبيع 5ر1 بالمئة من أسهمها.

وأطلع مديرون تنفيذيون في أرامكو، ومن بينهم المدير المالي خالد الدباغ، مستثمرين محتملين على الاستراتيجية وخطط توزيع الأرباح، حسبما ذكرت بلومبرج نقلا عن عدد من المشاركين لم تحدد هوياتهم بناء على طلبهم نظرا لأن الاجتماعات كانت سرية.

غادر المستثمرون المحليون الجلسات بفندق ريتز كارلتون بالحي المالي بدبي حاملين نسخا مطبوعة من نشرة الشركة التي تزيد على 600 صفحة.

واقتصرت اللقاءات على من تمت دعوته فقط، إذ تطلب من المشاركين حمل شارات مطبوعة للوصول إلى قاعة الاجتماعات التي عقدت فيها الجلسات.

وقال المسؤولون التنفيذيون إنهم لم يحصلوا على معلومات مختلفة عما كشفت عنها الشركة أو عبر تقارير إعلامية.

وتعتبر السعودية الاكتتاب العام لأرامكو حجر الزاوية لخطط تنويع اقتصادها، عبر استخدام ثروة شركة النفط لجذب رؤوس أموال أجنبية إلى البلاد.