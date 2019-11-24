جونسون يأمل أن يكون اتفاقه للبريكست «هدية عيد ميلاد مبكرة» للأمة

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، بأنه يريد أن يصوت البرلمان على اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أعياد الميلاد، وذلك في وقت يستعد فيه حزبه "المحافظين" لإعلان بيانه الانتخابي من مدينة برمنجهام.

وقال جونسون إن تمرير الاتفاق من البرلمان سيكون "هدية عيد ميلاد مبكرة للأمة"، وسيضمن أن يستمتع الناس بموسم أعياد خال من الأخبار المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد.

ومن المقرر أن يتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في 12 ديسمبر للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة تمت الدعوة لها بعدما رفض البرلمان التمرير السريع لاتفاق توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون إنه من الممكن تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 31 يناير القادم، وهو الموعد المحدد حاليا للخروج.

وكتب على موقع تويتر :"لقد حان الوقت لطي صفحة من التردد والتأخير والانقسام شهدتها السنوات الماضية، وبدء فصل جديد من التاريخ المدهش لهذا البلد، أعظم مكان على وجه الأرض".

وكشف المحافظون بالفعل عن أجزاء من برنامجهم الانتخابي قبل إعلانه رسميا، حيث وعدوا بعدم زيادة ضريبة الدخل وتكاليف الضمان الاجتماعي وضريبة القيمة المضافة. كما تعهدوا بالاستثمار بكثافة في "الخدمات الصحية الوطنية" والشرطة.

وأطلق حزب العمال المعارض بيانه الأربعاء الماضي، ووعد بتأميم خدمات المياه والطاقة والسكك الحديدية والبريد.