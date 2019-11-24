«السكك الحديدية» تطرح مناقصة عالمية لتوريد 100 جرار الشهر المقبل

تطرح هيئة السكك الحديدية مناقصة عالمية خلال ديسمبر المقبل للشركات العالمية بشأن المنافسة على توريد 100 جرار جديدة لصالح هيئة السكك الحديدية بتمويل من بنك الإعمار الأوروبى بقيمة 290 مليون يورو، تبعا لتصريحات المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية.



قال رسلان لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الهيئة تعاقدت مع مكتب استشارى عالمى بشأن تجهيز كراسة الشروط لطرح المناقصة على الشركات العالمية.



وتستهدف الهيئة توريد الجرارات الجديدة التى سيتم التعاقد عليها فى غضون عامين ضمن خطة.



هيئة السكك الحديدية لتنفيذ خطة إحلال وتجديد فى أسطول الجرارات.



تمتلك هيئة السكك الحديدية نحو 790 جرارا منهم 400 يعملون فى أسطول نقل الركاب والبضائع بينما 390 الباقية تعانى من أعطال تحتاج إلى عمرة.



وأضاف رئيس الهيئة أنه من المقرر استلام 10 جرارات جديدة نهاية الشهر الجارى ضمن صفقة توريد وتأهيل 181 جرارا تم التعاقد عليها مع شركة ge الأمريكية خلال العام الماضى بقيمة 571 مليون دولار.



كما تعاقدت هيئة السكك الحديدية مع شركة prl الأمريكية على توريد وتأهيل 141 جرارا بقيمة 466 مليون دولار خلال الأسبوع الماضى بهدف تدعيم أسطول هيئة السكك الحديدية.



وأكد رسلان أنه من المقرر تدبير 27 مليون دولار من موارد الهيئة بشكل ذاتى بهدف تمويل عملية تأهيل 41 جرارا، بحيث تقدر تكلفة تأهيل الجرار الواحد 66 ألف دولار.



وستقوم الشركة الأمريكية بتنفيذ عمليات تأهيل الجرارات على أن يتم توريدها لهيئة السكك الحديدية نهاية شهر يونيو المقبل.



على صعيد متصل، أكد أن الهيئة تلقت 4 عروض من شركات محلية وأجنبية للمنافسة على تجديد 50 مزلقانا تابعة للهيئة بعد أن تم سحبها من شركة فرنسية كانت تعاقدت مع الهيئة على تطويرها ولكن لم تلتزم بشروط التعاقد.



وتعكف هيئة السكك الحديدية على تطوير 1020 مزلقانا على مستوى خطوط هيئة السكك الحديدية يتم تطويرها منذ 5 سنوات عبر شركات محلية وعالمية.



حول تطوير مشروع خط قنا سفاجا أكد أن الهيئة تلقت 5 عروض من تحالفات محلية وأجنبية بشأن تولى تطوير الخط الذى تعرض للسرقة خلال السنوات الماضية، على أن تتولى شركة فوسفات مصر تدبير تمويل المشروع بالتعاون مع التحالف الفائز بتنفيذ المشروع.



وذكر أن المشروع يتضمن عمل وصلة من سفاجا حتى الغردقة بهدف خدمة حركة نقل البضائع بميناء الغردقة مما يعزز حركة نقل البضائع على شبكة السكك الحديدية.



ويجدر الإشارة إلى أن التكلفة المبدئية للمشروع 7 مليارات جنيه.