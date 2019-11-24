«إل في إم إتش» تقترب من الاستحواذ على تيفاني بأكثر من 16 مليار دولار

تقترب مجموعة مويه هنسي لوي فيتو الفرنسية "إل في إم إتش" الرائدة في المنتجات الفاخرة من اتمام صفقة بقيمة 16.3 مليار دولار لشراء شركة تيفاني آند كو ،بعدما نجحت شركة المجوهرات الأمريكية في دفع المجموعة الفرنسية إلى زيادة عرضها الأصلي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أنه من المقرر أن يجتمع مجلسا إدارة الشركتين للموافقة على العرض الذي تبلغ فيه قيمة سهم الشركة 135 دولارا.

ووفقا لمصادر قريبة من الاتفاق، من المرجح أن يتم الإعلان عن الاستحواذ يوم غد الاثنين على أقرب تقدير، على الرغم من أنه لا تزال هناك عدد قليل من العراقيل الأخرى للتغلب عليها قبل التوقيع على الصفقة.