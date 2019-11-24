 متحدث البرلمان: من المتوقع أن تجرى انتخابات المجالس المحلية خلال عام 2021 - بوابة الشروق
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متحدث البرلمان: من المتوقع أن تجرى انتخابات المجالس المحلية خلال عام 2021

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 11:24 م | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 11:24 م

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن المجلس سينتهي من قوانين انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر والإدارة المحلية، قبل انتهاء الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أنه من الصعب إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب فضلًا عن انتخابات المجالس المحلية العام المقبل.

وتابع أن الأولوية ستكون لإجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تجرى انتخابات المجالس المحلية خلال عام 2021، بعد أن يتم الانتهاء من إقرار قانون الانتخابات والإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

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