نوفارتس السويسرية تقترب من الاستحواذ على ميديسنز

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ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأحد، أن شركة نوفارتس العالمية للأدوية ومقرها بازل بسويسرا تقترب من شراء شركة ميديسنز، مطورة عقار واعد لعلاج مستوى الكوليسترول، مقابل 85 دولارا للسهم.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه قد يتم الإعلان عن اتفاق اليوم الأحد.

وقدرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قيمة الصفقة بـ 7 مليارات دولار.

وقدر عمر رافت المحلل لدى شركة "إيفركور آي إس آي" قيمة الصفقة بـ 9.1 مليار دولار عندما يتم الأخذ في الاعتبار كامل الأسهم العادية للشركة.

وكانت بلومبرج قد ذكرت الأسبوع الماضي أن شركة الأدوية السويسرية كانت تقوم بعمليات التدقيق الواجبة بشأن الشركة التي تتخذ من بارسيباني بولاية نيوجيرسي الأمريكية مقرا لها.

وستدفع نوفارتس حوالي 45 بالمئة زيادة على سعر السهم البالغ 85 دولارا قبل تقرير بلومبرج.

ومن شأن الاستحواذ على شركة ميديسنز أن تكمل نوفارتس مجموعتها من الأدوية لعلاج قصور القلب.

وأزال عقار انكليزيران للشركة عقبة رئيسية هذا الصيف، حيث أظهرت دراسة أنه قد تمكن من خفض مستويات الكولسترول السيئة بمقدار النصف على مدى 18 شهرا.

وتعتبر المستويات العالية من الكوليسترول السبب الرئيسي للنوبات القلبية.