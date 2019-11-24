مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات برصاص القوات العراقية قرب ميناء أم قصر بالبصرة

أفاد شهود عيان بمقتل متظاهرين اثنين، اليوم الأحد، وإصابة نحو 75 آخرين بعدما فتحت القوات العراقية النار لتفريق متظاهرين حاولوا السيطرة على الطرق المؤدية إلى بوابات ميناء أم قصر التجاري "550 كلم جنوب بغداد".

وقال الشهود إن "الاضطرابات لا تزال متواصلة وسط انتشار كثيف للقوات العراقية".

وكان الشهود ذكروا أن المتظاهرين حاولوا اليوم السيطرة على الطرق المؤدية إلى الميناء فتصدت لهم القوات العراقية بإطلاق الرصاص في الهواء ومطاردة المتظاهرين في الطرق القريبة.

وأوضح الشهود أن المتظاهرين ابتعدوا عن المنطقة، وأحكمت قوات الأمن السيطرة على مداخل الميناء الذي عاد للعمل قبل يومين.