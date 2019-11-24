فارج: حزب البريكست يتنافس على 300 مقعد خلال الانتخابات التشريعية القادمة فى بريطانيا

أعلن نيجيل فارج زعيم حزب " البريكست " البريطانى اليوم ان حزبه سوف يتنافس على شغل 300 مقعد خلال الانتخابات التشريعية المبكرة التى من المقرر ان تجرى فى بريطانيا فى الثانى عشر من شهر ديسمبر المقبل .

واضاف فارج - فى تصريحات اوردتها شبكة / يورو نيوز/ الاخبارية الاوروبية - " ان حزب البريكست قرر الانسحاب من نحو 317 دائرة انتخابية يسيطر عليها انصار حزب المحافظين من اجل تفادى حدوث انقسام بين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوربى ".

ودعا فارج - المعروف بمعارضته للبقاء داخل الاتحاد الاوروبى – الناخبين الى التصويت لصالح حزبه لكى يكون المشرعون الفائزون اداة للضغط على الحكومة البريطانية القادمة للخروج باتفاق بريكست قوى لا تكون فيه بريطانيا مرتبطة بقواعد ومعايير الاتحاد الاوروبى.