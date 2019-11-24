أكد دييجو سميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن مباراة فريقه أمام غرناطة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 هي أفضل مباراة خارج الديار وقد تكون الأفضل في الموسم.

وبعد انتهاء اللقاء أدلى الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب «الروخيبلانكوس»، بالعديد من التصريحات المتعلقة باللقاء، والتي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: «مباراة اليوم هي الأفضل لنا هذا الموسم خارج الديار وربما أيضًا بأرضنا، مؤكد أنها الأكثر تنظيمًا، حتى الدقيقة 30 لم يقترب غرناطة من مناطقنا، هو فريق قوي ويطور من أدائه بميدانه».

وتابع: «كانت مباراة متكاملة، وفي هدفهم استغلوا غفلتنا، ولم يتوانى فريقي عن أداء مهامه وبعد تلقينا للهدف حاول اللاعبون البحث عن الفوز باللقاء حتى نهايتها».

وعن ركلة الجزاء غير المحتسبة، صرح: «يمكنكم أيضًا التعليق على ركلة الجزاء، أنا لم أرها، لقد افتقدنا للحسم بمناطق الخطورة، كنا في حاجة لقليل من القوة في اللعبة الأخيرة للكرة، ولكنها كانت إحدى مبارياتنا الأفضل، كنا منظمين بشكلٍ جيد وخلقنا ضغطًا جيدًا وعمق من جانب الظهيرين».

وعن تلقي أهداف للمباراة الخامسة على التوالي، فقال: «سنواصل العمل لاستقبال أهداف أقل».

وفيما يتعلق بأجواء ملعب غرناطة، فأضاف: «راقت لي أجواء الملعب والفريق، غرناطة يعمل بشكلٍ جيد، تروق لي مثل هذه الفرق والدوري الإسباني في حاجة لهم».

وأما بالنسبة إلى مشاركة البرتغالي جواو فيليكس في الدقائق الأخيرة من المباراة فأنهى تصريحاته قائلًا: «يجب أن يندمج أكثر في إيقاع الفريق وأسلوب لعبه، نحن في حاجة لموهبته ومهارته، ولكن عندما يكون بخير».