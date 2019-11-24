 الأسرى الفلسطينيون بسجن «عتصيون» الإسرائيلي يعيدون وجبات الطعام لليوم السابع على التوالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأسرى الفلسطينيون بسجن «عتصيون» الإسرائيلي يعيدون وجبات الطعام لليوم السابع على التوالي

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 2:52 م | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 2:52 م

أعاد الأسرى الفلسطينيون القابعون في مركز توقيف "عتصيون" الإسرائيلي وجبات الطعام لليوم السابع على التوالي؛ وذلك احتجاجا على سوء الأوضاع التي يحتجزون فيها.

وقالت هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين - في بيان اليوم الأحد - "إن الأسرى في "عتصيون" يعانون ظروفا مزرية، حيث البرد الشديد، وانعدام وسائل التدفئة والملابس الشتوية، وحرمانهم من الاستحمام منذ أيام طويلة بسبب قطع المياه الساخنة عنهم، وسوء الأطعمة المقدمة لهم كما ونوعا، ومن إهمال أوضاعهم الصحية دون تقديم أية علاجات".

ولفتت إلى أن الأسرى بدأوا إرجاع وجبات العشاء والغداء، ولا يتناولون إلا شيئا بسيطا من إفطارهم السيئ؛ ليسدوا به رمقهم، موضحة أن مركز توقيف "عتصيون" من أكثر مراكز الاحتلال سوءا في التنكيل والقمع بالأسرى خلال عمليات الاعتقال والتحقيق معهم، بصورة تشكل خرقا واضحا لكل الشرائع الدولية ومبادئ احترام كرامة الإنسان.

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