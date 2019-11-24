السودان يتطلع إلى الانتقال من العون الإنساني إلى الدعم التنموي

أعربت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، عن تطلع بلادها إلى أن تقوم الأمم المتحدة بدعم الانتقال من العون الإنساني إلى الدعم التنموي، خلال الستة أشهر الأولى من الحكومة الانتقالية.

والتقت وزيرة خارجية السودان اليوم الأحد مع مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الشؤون الإنسانية، واستعرضت التطورات السياسية في السودان.

وأعربت عن تقدير السودان لدور الأمم المتحدة التي دعمت الثورة، والشكر لمكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، على المساعدات والأنشطة التي ينفذها، والذي تستهدف خدماته ٤.٤ مليون سوداني، مستعرضة دور الحكومة الانتقالية في إيصال المساعدات.

من جانبه، أشاد المسئول الدولي بالتطورات الإيجابية في السودان، منوها بجهود السودان وحرصه على تسهيل عمليات الأمم المتحدة واستضافة اللاجئين، مما يستوجب الشكر وإحاطة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية.