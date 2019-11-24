ملتقى شبابي لمواجهة الشائعات والفكر المتطرف بالفشن في بني سويف

عُقد، اليوم الأحد، ملتقى شبابي حاشد بإحدى قاعات المناسبات بمدينة الفشن، تحت عنوان (المؤتمر الحواري للشباب)، بحضور جمع غفير من المواطنين والمسئولين بمحافظة بني سويف.

وتضمنت محاور الملتقى العديد من الكلمات التي ألقاها ممثلون عن: الوحدة المحلية ،الأوقاف،بيت العائلة،الشباب والرياضة، والتعليم، ودارات المحاضرات حول موضوعات: "حب الوطن، وسماحة تعاليم الدين الإسلامي، والمواطنة وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية، وحجم الإنجازات التي تحققت في فترة وجيزة، وأن النهوض بالوطن يحتاج للتكاتف جميعا وأن نكون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، والجيش، والشرطة، ومؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق التنمية ومواجهة خطر الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وأوضح أحمد دسوقي، رئيس المدينة، أنه تم إعداد برنامج وجدول أعمال تشتمل على عدد من المحاور الهامة التوعوية والتثقيفية في مختلف المجالات، والتعريف بحجم المشروعات المنفذة وانعكاساتها على المجتمع، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية ،وأن الملتقى "اليوم" شهد حضورا حاشداً، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات والتحديات والقضايا المجتمعية والتنموية الهامة.

من جهته نوه أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب، عن دعم محافظ بني سويف لجهود قطاع الشباب والرياضة وخطة الوزارة في مجال دعم جهود الدولة في بناء الشخصية المصرية المتكاملة، وأن الملتقى الشبابي الذي تم تنفيذه اليوم في حضور قيادات وعلماء الأزهر والأوقاف، وقيادات التربية والتعليم، ورموز بيت العائلة، والخبراء والمثقفين، أسفر عن عدد من النتائج الهامة، منها: إتاحة قنوات تواصل ذات طابع وطني مع الشباب،والاجابة عن كل التساؤلات.

وأكد "سرور" على مشاركة المديرية في كل المؤتمرات التي سيتم تنظيمها تباعًا في على مستوى مراكز المحافظة، تمهيدًا لعقد مؤتمر حاشد ختامي يحضره المحافظ المستشار هاني عبد الجابر.