الطب الرياضي بطنطا يخصص يوما أسبوعيا للكشف وعلاج الأسنان بالمجان

أعلن مركز الطب الرياضي بطنطا، التابع لوزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، عن تخصيص يوم الأربعاء أسبوعيا، لإقامة حملة للكشف وعلاج الأسنان والأمراض والأعراض الناتجة عنها، بالمجان للمواطنين، وذلك بمقر المركز خلف إستاد طنطا الرياضي.

وأشار الدكتور أشرف عبدالسلام، مدير المركز التخصصي للطب الرياضي بطنطا إلى أن تفعيل حملة علاج الأسنان بالمركز سيكون في اليوم المخصص بداية من الأسبوع الحالي، بمشاركة طاقم أطباء متخصص كمرحلة أولى، وسيتبعه في المرحلة المقبلة تنفيذ حملات طبية مماثلة، فى التخصصات الطبية المختلفة.

وأضاف أن هذا يأتي ضمن خطة المركز، تحت إشراف ورعاية الوزارة، لتقديم أقصى خدمة ممكنة للمواطن البسيط، في إطار مشاركة المجتمعية، لتخفيف المعاناة والأعباء عن كاهل المواطنين.