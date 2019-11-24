كشف رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق، زياد العجيلي، اليوم الأحد، عن قرار الحكومة العراقية إغلاق قنوات تلفزيونية محلية وعربية بسبب تغطيتها الاحتجاجات.

وقال العجيلي لـموقع روسيا اليوم الاخباري إن "الحكومة العراقية قررت إغلاق قنوات، دجلة، الشرقية، "إن ار تي" الكردية، الرشيد، الفلوجة، هنا بغداد وقناة "ايه ان بي" المحليات"، موضحا أن "الإغلاق شمل مكاتب قنوات العربية الحدث، الحرة، لخرقها مواد لائحة قواعد الترخيص الإعلامي، حسبما ذكرته هيئة الإعلام العراقية.

وأضاف العجيلي أن "الحكومة بدأت تنتهج سلوكا ديكتاتوريا في التعامل مع وسائل الإعلام، وما تفعله من تضييق لا يمكن إلا أن نسميه تكميما للأفواه، ووقوفا ضد حرية الرأي والتعبير عنه".

وأصدرت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية بيانا الشهر الماضي، هددت فيه وسائل الإعلام التي وصفتها بـ"المحرضة على العنف" بعقوبات إدارية وقانونية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.

وطالبت الهيئة وسائل الإعلام مراعاة المسؤوليات في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، وأن عليها تؤخي الدقة والمهنية في التعاطي مع أحداث التظاهرات ومناقشة أخبارها الواقعية وعدم نشر الأخبار المفبركة أو المنقولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.