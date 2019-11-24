قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 109 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان» بالحبس عام؛ لاتهامهم بإهانة القضاء، خلال إحدى جلسات المحاكمة، إذ أحدثوا ضجيجا داخل القفص أثناء انعقاد الجلسة.

كما قررت المحكمة تأجيل نظر موضوع القضية لجلسة 2 ديسمبر المقبل؛ لمواصلة سماع مرافعة الدفاع.

كانت المحكمة قد قررت في وقت سابق، تحريك دعوة «إهانة المحكمة» ضد متهمي القضية «لإهانتها وازدرائها»، تطبيقًا لنص المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز للمحكمة: «إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم».

يُذكر أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبد الفتاح، قد أصدرت قرارًا مطلع نوفمبر الجاري، بحل تشكيل 5 دوائر جنائية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، من بينهم دائرة المستشار شعبان الشامي -التي كانت تنظر القضية-.

وتضم القضية محل المحاكمة، 215 متهمًا، حيث نسبت لهم النيابة اتهامات بأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما نسبت لهم النيابة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.