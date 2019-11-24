 مقتل طفلة وإصابة 17 في انفجار مخلفات «داعش» بريف دير الزور - بوابة الشروق
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مقتل طفلة وإصابة 17 في انفجار مخلفات «داعش» بريف دير الزور

أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 10:33 م | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 10:33 م

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 17 طفلا بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" الارهابي في ريف دير الزور الشرقي بسوريا.

وقال معاون مدير مستشفى الأسد بدير الزور عصام العرفي ، طبقا لقناة (روسيا اليوم) الليلة، إنه وصل إلى مستشفى دير الزور ظهر اليوم الأحد جثمان طفلة و17 طفلا مصابا بجروح متفاوتة، اثنان منهم بحالة حرجة نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في قرية الطيبة.

وأشار إلى أن الإصابات التي تعرض لها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاما ناتجة عن شظايا في مختلف أنحاء الجسم، جراء انفجار لغم في إحدى زوايا حديقة المدرسة في القرية.

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