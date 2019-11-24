الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية تستأنف أعمالها غدا الاثنين في جنيف

أفاد مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ، جير بيدرسن ، بأن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية التي تتألف من 45 عضوا ستستأنف أعمالها في جنيف غدا الاثنين، ولمدة أسبوع، وذلك بعد توقفها أسبوعين، حيث عاد أعضاؤها للتشاور مع الجهات التي تمثلها؛ لبحث ما يتعلق بالخطوات القادمة.

جدير بالذكر أن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية تمثل المجموعات الثلاث للجنة (150 عضوا)، والتي تشمل المجموعة المدعومة من الحكومة السورية ، والمجموعة التي تمثل هيئة المفاوضات السورية المعارضة، ومجموعة المجتمع المدني.

وكانت اللجنة الدستورية السورية الموسعة قد اتفقت خلال انعقادها الأول على مدونة سلوك تحكم عمل اللجنة ، وتلتزم بها الهيئة المصغرة التي تعنى بمناقشة وصياغة المواد الدستورية ، سواء بالتوافق أو بأغلبية 75 % في حالة التصويت، وسيكون دور الهيئة المصغرة إعداد دستور جديد للبلاد، أو إجراء تعديلات وإصلاحات دستورية فقط حسبما يتفق الأطراف.

ويرأس الهيئة الرئيسان المشتركان: أحمد كزبري ممثلا عن المجموعة المدعومة من الحكومة السورية، وهادي البحرة ، ممثلا لمجموعة هيئة التفاوض السورية المعارضة، حيث أشارا في نهاية الجولة الماضية عن وجود اتفاق على بعض الأمور والثوابت، فيما أكد كزبري على أن الوفد المدعوم من الحكومة السورية سيعمل مع كل ما يتفق والمحددات والثوابت الوطنية السورية.

ومن جهته، أكد هادي البحرة أن الهدف هو إنهاء معاناة الشعب السوري جراء النزاع المستمر منذ تسع سنوات.

يذكر أن الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص جير بيدرسن ، يقتصر دورها على تيسير المفاوضات ، دون التدخل في عمل اللجنة.