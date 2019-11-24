«راية» تستهدف 30% حصة سوقية من سوق التجارة الإلكترونية فى مصر

تستهدف شركة راية للتجارة والتوزيع، ٣٠ ٪ حصة سوقية من حجم سوق التجارة الإلكترونية فى السوق المصرية، تبعا لتصريحات المهندس باسم مجاهد، الرئيس التنفيذى للشركة. وتوقع مجاهد ان تحقق الشركة ايرادات ومبيعات بنحو 4 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى.

وأضاف مجاهد خلال الإعلان عن بدء البلاك فرايداى لشركته والذى يستمر حتى 30 نوفمبر المقبل، أن اتجاه العملاء نحو التجارة الإلكترونية يزيد من التعاملات التى تتم عبر شبكة الإنترنت خاصة وأن الشركة تحقق نموًا فى مبيعات الاونلاين يصل إلى أكثر من 200% خلال شهر نوفمبر مقارنة بباقى شهور العام أما بالنسبة لمبيعات التجزئة والمبيعات التقليدية فتحقق نموا يبلغ 25% عامًا تلو الآخر.

وتابع الرئيس التنفيذى لراية للتجارة والتوزيع قائلًا «رغم الثقة وزيادة أعداد مستخدمى الانترنت ومستخدمى الهواتف الذكية إلا أن الدفع عند الاستلام Cash on Delivery مازال يحتل الصدارة فى سداد قيمة المشتريات بينما تمثل عمليات الدفع عبر بطاقات الائتمان قرابة 20% من إجمالى المبيعات».

وأضاف مجاهد أن الاعمال الدولية التى تقوم بها راية للتجارة والتوزيع فى بعض الأسواق الواعدة كالدول الأفريقية فى نيجيريا وتنزانيا تمثل القطاع الرابع فى الشركة ويوجد لدى راية للتجارة بنيجيريا اثنتى عشر ألف عميل شهريا من خلال تسعة منافذ بيع بالتجزئة وتسعة عشر مركزا لخدمة ما بعد البيع والصيانة.

وتعد راية نيجيريا هى الآن موزعا للهواتف المحمولة للعديد من العلامات التجارية البارزة من خلال شبكة توزيع تغطى اثنتى عشرة ولاية. ويوفر مائة وخمسين متخصصا وهى تجربة فريدة ومميزة لعملائنا وأجهزة وخدمات عالية الجودة. نحن نعمل على التوسع فى أعمالنا ونتطلع إلى المزيد من الشراكات المثمرة والوصول إلى آفاق بعيدة ودخول أسواق جديدة. وقد امتدت توسعاتنا لتمتد إلى الشرق الأوسط فى دولة الإمارات العربية المتحدة ووسط شرق القارة الأفريقية فى نيجيريا وتنزانيا. واشار أنه مع نمو أعمال الشركة وتوسعاتها الداخلية والخارجية تتجه الشركة إلى فتح باب التوظيف بها ومن المتوقع أن تصل أعداد العاملين براية للتجارة والتوزيع إلى 1150 خلال العام المقبل.