وزير التجارة: 18% زيادة في الصادرات المصرية لدولة بيرو

ارتفعت حجم الصادرات المصرية لدولة بيرو بنسبة 18% خلال العام الماضي 2018 مقارنة بعام 2017، حيث تتضمن أهم الصادرات (الأسمدة، والمنتجات البلاستيكية، والسجاد)، وتشمل أهم الواردات (الحبوب، والفاكهة، ومنتجات الدباغة، والمنتجات الكيماوية)، وذلك بحسب ما قاله عمرو نصار وزير التجارة والصناعة في بيان اليوم الأحد.

وأكد الوزير -خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع ادجار باسكيس بيلا وزير التجارة الخارجية والسياحة بدولة بيرو، والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارية والسياحية بين البلدين- أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وبيرو باعتبارهما دولتين محوريتين بقارتي إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من السوق البيروفي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول أمريكا الجنوبية والسوق المصري؛ كبوابة لنفاذ الصادرات البيروفية لأسواق القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وإمكانية تحقيق تكامل صناعي وتجاري.

ومن جانبه، أكد ادجار باسكيس وزير التجارة الخارجية والسياحة بدولة البيرو، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر؛ باعتبارها واجهة القارة الإفريقية ودولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده تسعى خلال المرحلة الحالية للتقارب مع دول القارة الإفريقية من خلال مصر.

ولفت إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من معرض "إكسبو دبي 2020" في تفعيل التواصل بين دوائر الأعمال بالبلدين المشاركين بالمعرض في تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والبيرو خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إقامة المعارض المشتركة والمشاركة في المعارض المقامة بالبلدين.

وأضاف أن البيرو تعد سادس أكبر اقتصاد بأمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، ويصل حجم سوقها المحي إلى 32 مليون مستهلك.