الفرق العربية تغزو نصف العالم في 2019

مثل عام 2019 تاريخا حافلًا بالألقاب للفرق العربية سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية، حيث شهدت القارتين الآسيوية والإفريقية هيمنة كاملة من القطب العربي في العالم.

البداية كانت بتتويج المنتخب القطري بكأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه عندما فاز في المباراة النهائية على العملاق الياباني، قبل أن يعقبه المنتخب الجزائري بعدة أشهر للتتويج بكأس الأمم الإفريقية على حساب السنغال.

المنتخب الوطني الأولمبي أكمّل المثلث العربي الأبطال في عام 2019 بعدما حصل على بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي أُقيمت في مصر خلال الفترة بين 8 إلى 22 نوفمبر.

وعلى صعيد الأندية فلم تترك الأندية العربية في القارة الآسيوية أو الأوروبية لنظيرتها من الأندية الغالي أو النفيس، فتوج الزمالك أولًا ببطولة كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه.

على الرغم من الخلاف الشديد في حسم لقب الفائز بدوري أبطال إفريقيا والذي تُوج به في النهاية فريق الترجي التونسي، إلا أنه في حالة سحب ذلك اللقب من الإسبيرانز كان سيكون من نصيب الفريق العربي الآخر الوداد المغربي.

وفي القارة الآسيوية، تُوج فريق العهد اللبناني ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ الأندية اللبنانية على حساب فريق 25 إبريل الكوري الجنوبي، قبل أن يتمم الهلال السعودي تلك الهيمنة بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب 19 عامًا.

وتعد القارتين الآسيوية والإفريقية من أكبر قارات العالم، حيث تبلغ مساحتهما ما يقرب من نصف مساحة الأرض حول العالم.