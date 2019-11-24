جنايات الإسكندرية تُحيل أوراق 11 متهما بجلب مخدرات للمفتي

قضت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي محمد نواره، اليوم الأحد، بإحالة أوراق 11 صيادًا لمفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم؛ لاتهامهم بجلب المواد المخدرة "الحشيش" بكميات كبيرة إلى داخل البلاد عبر مركب صيد، وذلك في قضية جنايات قسم شرطة الجمرك لسنة 2019.

والمحالون للمحكمة هم: "حسن.ع.ح"، 47 عامًا، و"مدحت.ا.م"، 17 عامًا، و"سعيد.ح.س"، 33 عامًا، و"علاء.م.م"، 32 عامًا، و"كريم.ج.م"، 27 عامًا، صيادون من محافظة كفر الشيخ، و"سعيد.م.ح"، 20 عامًا، صياد، من مدينة رشيد، و"فوزي.م.ف"، 22 عامًا، و"أسامة.م.ف"، 25 عامًا، طالبين من محافظة البحيرة، و"علاء.م.ا" 15 عامًا، و"شادي.م.ح"، 20 عامًا، و"سعيد.ا.ا" 42 عامًا، صيادين، من محافظة الإسكندرية.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، مارس الماضي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك؛ يفيد بضبط مركب صيد تحمل على متنها 260 جوالًا بعضهم من العيش البني بعدد 132 جوالًا، والبعض الآخر من البلاستيك الأبيض بعدد 128 جوالًا، وجميعهم يحوون بداخلهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش "اللبناني" الملفوف بالقماش الأبيض الممهور بأختام مختلفة.

وبتقنين الإجراءات وضبط المركب، وُجد على متنها تشكيل مكون من 11 شخصًا من محافظات "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ" يتعاونون في جلب المخدرات من إحدى الدول الأجنبية إلى داخل البلاد بقصد الاتجار.

وبالتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت قرارها المقدم، بعضوية المستشارين: رفعت عامر، وعمر سويدان، وأمانة محمد البغدادي، وصلاح خليل.