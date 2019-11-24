مستشار الأمن القومي الأمريكي: على كندا زيادة الإنفاق الدفاعي للوفاء بمعايير الناتو

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد روبرت أوبراين أن الحكومة الليبرالية في كندا تواجه ضغوطا سياسية متجددة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الإنفاق الدفاعي للوفاء بالمعايير التي حددها الناتو.

وقال روبرت أوبراين، في تصريحات للصحفيين في منتدى هاليفاكس للأمن الدولي، إنه من الأولويات العاجلة إقناع الحلفاء بتخصيص ميزانيات عسكرية تساوي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة على حدة .. مضيفا "هناك تهديدات خطيرة للغاية لحريتنا وأمننا ، حيث تعهدت كندا في قمة الناتو لعام 2014 في ويلز بإنفاق 2 % ونتوقع من أصدقائنا وزملائنا أن يوفوا بالتزاماتهم ، وكندا بلد شريف ولديها الكثير من الأصول للدفاع عنها".

وأشار إلى أن المنطقة القطبية الشمالية هي مجال اهتمام ليس فقط لروسيا ولكن للصين أيضا ، قائلا:"من الجميل أن نقول إننا لا نريد عسكرة المنطقة القطبية الشمالية، فسوف يتخذ أشخاص آخرون هذا القرار لصالح كندا التي بحاجة لأن تكون في وضع يسمح لها بالدفاع عن نفسها والدفاع عن قيمها".