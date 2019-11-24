قال الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، إن إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات THE لعام 2020، «ملف اقتصادي بحت وليس ملف تعليم».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء السبت، أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيف يدعم الاقتصاد بأشكال كبيرة منها؛ استقطاب وافدين بشكل أكبر، واستحواذ الطلاب المصريين على فرص أكثر دولية وإقليمية، مؤكدًا أن الوزارة تأخذ الملف بجدية لتحقيق جودة أكبر في التعليم والبحث العلمي، من منطلق اقتصادي لدعم رؤية الدولة 2030.

وأشار إلى أن الترتيب المتقدم يعكس وجود الخبرات وباحثين مصريين متميزين، متابعًا: «أحيي إدارات الجامعات وممثلي الجامعات بلجنة التصنيف، والباحثين المصريين المتميزين لأنهم النجوم الأساسيون لرفع التصنيف بكافة الجامعات المصرية».

وأوضح أن الوزارة، في إطار رفع تصنيف الجامعات وتخصصاتها بالتصنيفات الدولية، تعقد اجتماعات دورية للجامعات بحضور خبراء أجانب يوفرهم بنك المعرفة لتحديد معايير المساهمة في رفع الترتيب الخاص بكل جامعة.

وأعلن الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، اليوم السبت، إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات THE لعام 2020.

وأشار «عدلي» خلال تقرير قدمه لوزير التعليم العالي، إلى حصول جامعة القاهرة على ترتيب ضمن أفضل 150 جامعة عالميًا، يليها جامعتا المنصورة وقناة السويس من أفضل 200 جامعة عالمياً، وذلك في تخصص & health clinical, pre-clinical.